Unfall auf B12-Auffahrt bei Altdorf: Auto mit Totalschaden und Beschilderung komplett zerstört

Ein junger Autofahrer war am Samstagmorgen offenbar zu schnell unterwegs, als er bei Altdorf auf die B12 fahren wollte. Nicht nur das Auto wurde total zerstört.

17.10.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen sind nahe Altdorf ein Auto und die Beschilderung zur B12-Auffahrt komplett zerstört worden. Laut Polizei fuhr am Samstag gegen 2.30 Uhr ein junger Autofahrer mit seinem Wagen die B16 von Marktoberdorf kommend in Richtung Biessenhofen. Bei der Ausfahrt Altdorf wollte er mit seinem Auto auf die B12 auffahren. Nach bisherigem Ermittlungsstand erwischte der Fahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kurve nicht und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Durch den Zusammenstoß erlitt der Wagen einen Totalschaden und die Beschilderung wurde komplett zerstört. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 36.000 Euro.