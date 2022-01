Unfall auf der B12 bei Marktoberdorf: Auto schleudert in anderes Fahrzeug

Bei einem missglückten Überholmanöver gerät das Auto einer 30-Jährigen auf Höhe Mooshütte ins Schleudern. Was dann passiert.

23.01.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der B12 ist am Samstagnachmittag ein Auto ins Schleudern geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt. Die Beteiligten blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei war eine 30-jährige Autofahrerin auf der B12 von Marktoberdorf in Richtung Kaufbeuren unterwegs. Auf Höhe Mooshütte wollte sie im zweispurigen Bereich noch an einem Auto auf der rechten Fahrspur vorbei fahren. Als die Autofahrerin allerdings bemerkte, dass die Überholspur gleich endet, bremste sie ab und wollte wieder auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei geriet ihr Auto ins Schleudern, stieß gegen den Wagen des 44-Jährigen auf der rechten Fahrspur und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund. 2.000 Euro.