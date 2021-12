Unfall bei Bernbach: 18-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Zwischen Hörmanshofen und Bernbach prallt ein 18-jähriger Marktoberdorfer mit dem Auto rückwärts gegen einen Baum.

15.12.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Mit dem Auto gegen einen Baum gekracht ist ein 18-jähriger Marktoberdorfer am Mittwochmorgen. Wie die Polizei mitteilt fuhr er auf der Kreisstraße von Hörmanshofen in Richtung Bernbach und geriet in der Rechtskurve bei der Mooshütte ins Schleudern. Das Auto drehte sich dabei, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort rückwärts gegen einen Baum. Der 18-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.

