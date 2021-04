Unfall bei Bidingen: Mann überholt Polizeiauto mit Blaulicht

Auf der B472 bei Etzlensberg hat ein 22-Jähriger mit seinem Wagen ein Polizeiauto überholt, obwohl dieses mit Blaulicht fuhr. Es kam zum Zusammenprall.

12.04.2021 | Stand: 15:42 Uhr

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen ein Polizeiauto überholt, das mit Blaulicht unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen. Die Streife war auf dem Weg zu einem Wildunfall auf der B 472 auf der Höhe Etzlensberg gewesen, teilt die Polizei mit. Die betroffene Fahrerin hatte mitgeteilt, dass Teile des toten Rehs und ihres Autos auf der Straße lagen.

Schaden bei Unfall mit Polizeiauto bei Bidingen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro

Um den Verkehr abzusichern, schalteten die Polizisten in einiger Entfernung das Blaulicht an und bremste langsam ab. Die Streife fuhr kurz vor der Unfallstelle in der Mitte der Fahrbahn Richtung Marktoberdorf mit zwei Fahrstreifen und lenkte das Auto quer auf die Fahrbahn. Der 22-Jährige scherte nach links aus und wollte das Polizeiauto überholen. Dabei stieß er gegen das Einsatzfahrzeug.

Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der 22-Jährige bekommt eine Bußgeldanzeige. Die Verkehrspolizei Kempten nahm den "Dienstunfall" auf.

Lesen Sie auch: Polizeiauto fährt bei Unterthingau in Stauende

Lesen Sie auch