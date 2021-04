Verkehrsunfall mit verletzter Liegeradfahrerin bei Bidingen

Als sie an am Fahrbahnrand parkenden Autos vorbeifahren wollte, hat eine 60-jährige Liegeradfahrerin ein entgegenkommendes Auto übersehen.

28.04.2021 | Stand: 14:50 Uhr

Als sie an am Fahrbahnrand parkenden Autos vorbeifahren wollte, hat eine 60-jährige Liegeradfahrerin bei Bidingen ( Ostallgäu) am Dienstagvormittag ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 60-jährige Liegeradfahrerin war laut Polizei auf der Ortsverbindungsstraße von Bidingen in Richtung Hörmannshofen unterwegs. Als sie an Fahrzeugen, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren, vorbeifahren wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Fiatfahrer.

Wie die Polizei berichtet, stürzte die Liegeradfahrerin bei dem anschließenden Zusammenstoß und zog sich eine Oberschenkelfraktur zu. Der Rettungsdienst brachte die 60-Jährige ins Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Liegerad und dem Pkw ein Gesamtsachschaden von knapp 3000 Euro.

