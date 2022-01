Unfall bei Görisried: Traktor rutscht bei Glätte gegen Kleintransporter

Bei Görisried ist ein Traktor ins Rutschen geraten und gegen einen Kleintransporter gefahren. Dabei sind 5000 Euro Schaden entstanden.

11.01.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Im Begegnungsverkehr ereignete sich am Montagvormittag ein Unfall zwischen Görisried und Beilstein. Wie die Polizei berichtet, fuhr dort ein 28-Jähriger mit einem Traktor in Richtung Beilstein. In einer Senke kam ihm ein Kleintransporter entgegen.

Hinterreifen prallen gegen Kleintransporter

Als der Traktorfahrer aufgrund der engen Straße bremste, brach das Heck der Zugmaschine bei Glätte aus. Infolgedessen rutschten die Hinterreifen des Traktors gegen die Fahrerseite des Kleintransporters. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

