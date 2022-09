Unfall bei Untrasried: Mofa-Fahrer (16) überschlägt sich samt Maschine

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer ist am Freitag auf ein Auto aufgefahren. Das Leichtkraftrad des jungen Manns überschlug sich daraufhin.

24.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 16-jähriger ist am Freitag auf seinem Mofa mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Waizenried bei Untrasried. Der Mofa-Fahrer war laut Polizei aus Unachtsamkeit auf das ihm vorausfahrende Auto aufgefahren. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des jungen Mannes. Das Mofa kam auf dem Verunglückten zum Liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletztungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

