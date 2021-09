Unfall bei Untrasried: Motorradfahrer (30) und Sozia (23) verletzt

Es lag wohl an einem Fahrfehler, dass ein Biker und seine junge Sozia zwischen Untrasried und Hopferbach mit dem Motorrad gestürzt sind. So lief der Unfall ab.

06.09.2021 | Stand: 13:12 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad ist es am späteren Sonntagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Untrasried und Hopferbach gekommen. Der 30-jährige Motorradfahrer sowie seine 23-jährige Mitfahrerin befuhren die Strecke in Richtung Hopferbach. Nach ersten Polizeierkenntnissen kam der Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers und ohne Fremdeinwirkung links von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst in den angrenzenden Grünstreifen.

Verletzte in zwei Kliniken gebracht

Auf dem Grünstreifen kam das Motorrad dann aber letztlich zu Fall. Sowohl der 30-Jährige als auch die 23-Jährige wurden durch den Motorradsturz verletzt und in die Kliniken nach Kempten und Kaufbeuren gebracht. Das Motorrad wies durch den Fall mehrere Kratzspuren auf, der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zu einer Gefährdung Dritter kam es laut Polizei nicht.

