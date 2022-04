Junglandwirt greift in Futtermischwagen und verletzt sich schwer

Ein junger Landwirt hat in Bidingen in einen laufenden Futtermischwagen gegriffen, dabei wurde sein Arm verdreht. Der Rettungshubschrauber musste kommen.

28.04.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Ein 21-jähriger Junglandwirt hat am Mittwochabend auf einem Hof in Bidingen während der Fütterung mit seinem Arm in den Futtermischwagen gegriffen, während dieser in Betrieb war.

Dabei wurde sein Arm durch die drehende Spindel erfasst und verdreht, berichtet die Polizei. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der 21-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kempten zur weiteren Behandlung geflogen. Warum der Junglandwirt in den laufenden Futtermischwagen griff, ist noch unklar.

