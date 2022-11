In Biessenhofen im Ostallgäu hat eine Autofahrerin einen Schüler angefahren, der auf dem Fahrrad unterwegs war. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

26.11.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr an der Ausfahrt eines Verbrauchermarkts in Biessenhofen.

Eine 32-jähirge Autofahrerin übersah laut Polizei einen elfjährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg unterwegs war.

Unfall in Biessenhofen: Kind leicht verletzt

Der Auto touchierte das Fahrrad, in der Folge stürzte der Junge und zog sich dabei leichte Schürfwunden zu.

