In Görisried hat eine 20-Jährige mit Sommerreifen einen Unfall gebaut.

05.12.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Am Montagvormittag hat eine 20-Jährige in der Kemptener Straße in Görisried (Kreis Ostallgäu) einen Unfall gebaut. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 6000 Euro.

Unfall in Görisried: 20-Jährige fährt auf

Demnach war die junge Frau bei den winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs und fuhr auf das Auto vor sich auf. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsverstöße verantworten.

