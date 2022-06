Siebenjährige Radfahrerin kollidiert mit Auto in Kraftisried

Beim Abbiegen mit ihrem Rad in Kraftisried hat eine Siebenjährige ein Auto übersehen. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Kind.

Am Montagabend hat sich eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall in Kraftisried im Ostallgäu leicht verletzt. Laut Polizei fuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße zum Hohen Bühl in Richtung Dorfstraße. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines Autos. Der 56-jährige Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht ganz verhindern.

Kraftisried: Siebenjährige verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Die junge Radfahrerin stürzte und zog sich dabei Prellungen zu. Sie kam daraufhin mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Kempten.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

