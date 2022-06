Radfahrer fährt Kind in Leuterschach an und lässt es verletzt liegen

Ein Mann hat in Leuterschach mit seinem Fahrrad ein junges Mädchen angefahren. Es stürzte und verletzte sich, doch der Mann kümmerte sich nicht.

29.06.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Ein circa 40 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag in Leuterschach (Ostallgäu) an einer Kreuzung ein junges Mädchen auf ihrem Tretroller mit seinem Fahrrad angefahren. Daraufhin stürzte und verletzte sich das Kind. Anstatt ihr zu helfen, ließ der Mann es auf dem Boden liegen und fuhr weiter. (Lesen Sie dazu auch: Achtjähriger Radfahrer kollidiert mit Auto in Marktoberdorf - Bub schwer verletzt)

Kind in Leuterschach angefahren: So sieht der Mann in etwa aus

Nach Angaben der Polizei ist der Mann um die 40 Jahre alt, trägt einen Bart und hat braune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine kurze Jeanshose und ein gelbes oder orangefarbenes T-Shirt. Er war auf einem roten Mountainbike unterwegs und hatte keinen Helm auf. Die Polizei Marktoberdorf nimmt Hinweise zur Ermittlung unter der Telefonnummer 08342 / 96040 entgegen.

