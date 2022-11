Unfall in Marktoberdorf: 30-Jährige missachtet die Vorfahrt

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Donnerstag in Marktoberdorf gekommen. Eine 30-Jährige übersah den heranfahrenden Wagen.

18.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos aufeinandertrafen, hat sich am Donnerstagmorgen in Marktoberdorf ereignet. Eine 30-Jährige wollte an der Kreuzung in der Märzstraße geradeausfahren und hat dabei ein anderes Auto übersehen, dass gerade von rechts heranfuhr und eigentlich vorfahrtsberechtigt gewesen wäre.

Sie stieß mit dem Wagen des 52-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro.

