90-Jähriger verursacht Unfall beim Abbiegen - Schaden fünfstellig

Ein 90-jähriger Autofahrer will von einem Parkplatz abfahren und übersieht ein anfahrendes Auto. Verletzt wird niemand, doch der Schaden ist hoch.

16.04.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Ein 90-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Marktoberdorf einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte der Senior vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Johann-Georg-Fendt-Straße einbiegen. Dabei übersah er ein Auto, das von rechts heranfuhr und fuhr diesem in die Seite. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich auf 15.000. Euro.

Fahrtauglichkeit im Alter immer wieder Thema von Diskussionen

Senioren und Seniorinnen am Steuer sind immer wieder Gegenstand von hitzigen Debatten. Ein Vorstoß der EU zum Thema, ab 70 Jahren regelmäßig Führerschein-Tests durchzuführen, stößt auf breite Ablehnung. Erst zu Beginn des Jahres flammte die Debatte nach einem tödlichen Unfall in Scheidegg, bei dem eine 64-Jährige starb, auch im Allgäu auf. Ex.Oberstaatsanwalt Alfred Stoffel aus Kempten wählte damals harte Worte im Gespräch mit unserer Zeitung.