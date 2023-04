Gas und Bremse verwechselt: Seniorin rammt geparktes Auto mit Insassen

Eine Autofahrerin verwechselt das Gas- mit dem Bremspedal und rammt in Marktoberdorf ein geparktes Auto - in dem zum Unfallzeitpunkt zwei Personen sitzen.

11.04.2023 | Stand: 14:11 Uhr

Eine 78-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag in ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren und hat einen hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, verwechselte die Frau auf einem abschüssigen Teil der Straße laut Zeugenaussage das Gas- mit dem Bremspedal.

Frau rammte mit hohem Tempo ein geparktes Auto in Marktoberdorf

Mit hohem Tempo rammte die Frau mit ihrem Wagen ein anderes Auto, das in einer Haltebucht am rechten Straßenrand stand. Zwei Menschen saßen in dem Wagen. Der Aufprall war so stark, dass das geparkte Auto gegen einen Baum geschleudert wurde. Die 78-Jährige kam kurz danach auch von der Straße ab und fuhr ebenfalls gegen einen Baum. Dann erst blieb ihr Auto stehen. (Lesen Sie hier: Einsatzzahlen bei Feuerwehren im Ostallgäu auf Rekordniveau)

Drei Menschen mussten nach Unfall in Marktoberdorf ins Krankenhaus

Die 78-jährige Fahrerin und die beiden Menschen aus dem anderen Auto verletzten sich leicht. Sie ließen sich in verschiedenen Krankenhäusern behandeln. Der Schaden an beiden Autos beträgt etwa 10.000 Euro.

Alle Neuigkeiten aus Marktoberdorf lesen Sie immer hier.