Ein Teslafahrer hatte in Marktoberdorf die Vorfahrt missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Wie groß der Schaden ist.

09.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Am Montagmorgen stießen an der Einmündung Beethovenstraße/Peter-Dörfler-Straße in Marktoberdorf ein Schneepflug und ein Tesla zusammen. Beim Einfahren hatte der 36-jährige Teslafahrer aus Ottobeuren nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Schneepflugs missachtet. Am Schneepflug entstand kein Schaden, der am Tesla wird auf 1500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.