Zerstörte Straße und Sperrung wegen eines Sattelzugs

Weil ein Sattelzug seinen Auflieger verlor, musste in Marktoberdorf die Straße gesperrt werden. Dabei wurde nicht nur das Fahrzeug beschädigt.

20.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wollte ein 37-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Weitfeldstraße in die Ruderatshofener Straße in Marktoberdorf einbiegen. Dabei löste sich der Polizei zufolge allerdings der kurz vorher angehängte Sattelauflieger vom Zugfahrzeug.

Am Fahrzeuggespann entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro, außerdem wurde die Straßendecke beschädigt. Die Feuerwehr wurde alarmiert, da Diesel auslief. Bis die Bergung erledigt war, musste die Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

