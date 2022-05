Dramatische Rettungsaktion in Obergünzburg: Rollstuhlfahrerin stürzt von Brücke

Eine Frau ist in Obergünzburg mit ihrem Rollstuhl von einer Brücke abgekommen und stürzte mitsamt dem Fahrzeug in die Günz. Ersthelfer waren schnell zur Seite.

03.05.2022 | Stand: 20:40 Uhr

Eine Rollstuhlfahrerin ist am Montagmittag in Obergünzburg (Ostallgäu) samt ihrem Rollstuhl in die Günz gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr wollte sie über eine Brücke fahren und kam dabei von dieser ab. „Sie hat die Brücke um ein Stück verfehlt und ist mit dem rechten Rad voran weggerutscht“, sagt Stefan Rauscher, Kommandant der Feuerwehr Obergünzburg. Es handelt sich um die geteerte Brücke hinter der Edeka-Filiale am Oberen Markt. (Lesen Sie auch: Bei einem Unfall nahe Ruderatshofen fällt ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Baum)

