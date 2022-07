Unfall in Thalhofen: Handbremse vergessen, Auto rollt auf die Fahrbahn

Ein 49-Jähriger hat beim Parken vergessen, die Handbremse anzuziehen. Sein Auto rollte auf die Fahrbahn in Thalofen und ein Schaufellader stieß damit zusammen.

06.07.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Ein 49-Jähriger hat am Dienstagvormittag in Thalhofen (Ostallgäu) vergessen, die Handbremse seines Autos beim kurzzeitigen Parken anzuziehen. Es rollte von selbst auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem Schaufellader. (Lesen Sie dazu auch: Drei Fälle von Unfallflucht im Ostallgäu: Die Polizei Marktoberdorf sucht nach den Tätern)

Der Mann wollte nur kurz in eine Bäckerei

Nach Angaben der Polizei stellte der Fahrer seinen Wagen an einer Bushalltestelle in der Brückenstraße ab, um in der gegenüberliegenden Bäckerei einzukaufen. Besagter Schaufellader fuhr die Brückenstraße gerade stadteinwärts nach Marktoberdorf und stieß mit dem fahrerlosen Auto zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5500 Euro.

Lesen Sie auch: Polizei erlebt in Marktoberdorf Unfall zwei junger Radler live mit: Die Ursache lässt sie staunen