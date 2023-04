Bub (12) auf Elektroroller kollidiert in Wald mit Auto und verletzt sich

Zwölfjähriger war am Samstag mit seinem E-Scooter in Wald unterwegs, als er mit einem Auto kollidierte. Warum der Bub den Roller gar nicht hätte fahren dürfen.

23.04.2023 | Stand: 14:15 Uhr

Am Samstagnachmittag hat ein zwöljfjähriger Bub mit einem E-Scooter in einem Wohngebiet in Wald einen Verkerhrsunfall verursacht. Das Kind wurde leicht verletzt An einer Kreuzung bemerkte der Bub eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug zu spät und stieß mit seinem E-Scooter frontal in die linke Seite des Wagens. Der Bub stürzte zu Boden. Er konnte sogleich selbstständig aufstehen, dennoch hatte er sich leichte Schürfwunden zugezogen. Mit seiner Mutter begab er sich anschließend ambulant ins Krankenhaus. Die 49-Jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von ca. 6300 Euro. Abgesehen davon, dass zum Führen von Elektrokleinstfahrzeugen das Mindestalter 14 Jahre beträgt, überschritt der E-Scooter laut Polizei die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Der Scooterhatte folglich keine Zulassung für den Straßenverkehr in Deutschland.