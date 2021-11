Lkw-Fahrer stößt gegen Hauswand und verursacht rund 9.000 Euro Schaden

Am Dienstag hat ein 31-Jähriger mit seinem Lkw für einen hohen Sachschaden in Marktoberdorf gesorgt.

10.11.2021 | Stand: 13:10 Uhr

In Marktoberdorf hat es am Dienstag einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Salzstraße.

Dort stieß ein 31-jähriger Lkw-Fahrer beim Einbiegen mit den letzten 20 Zentimetern seines Sattelaufliegers gegen die Hauswand einer Metzgerei. Dabei entstanden ein kleiner Schaden am Auflieger und ein erheblicher Schaden von geschätzten 9.000 Euro an der Hauswand. (Lesen Sie auch: 34-Jähriger verbrennt nach Unfall in seinem Auto)

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und Umgebung lesen Sie hier.