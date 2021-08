Viehtransporter kippt in Obergünzburg um - Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht

In Obergünzburg hat es am Donnerstagmittag einen Unfall mit einem Tiertransporter gegeben. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine Kuh starb.

05.08.2021 | Stand: 14:40 Uhr

Aktualisert um 14.15 Uhr: Am Donnerstagmittag ist ein Viehtransporter aus bislang ungeklärter Ursache in Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) umgekippt. Der Unfall passierte laut Polizei auf der Staatsstraße 2055 auf Höhe der Eggenbühler Straße. Dort kippte der Transporter in den Graben.

Der Fahrer des Transporters wurde laut dem Obergünzburger Feuerwehr-Kommandanten mit dem Rettungwagen verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der angeforderte Rettungshubschrauber drehte wieder um.

Nach Unfall in Obergünzburg: Kühe aus Transporter geborgen

Die Feuerwehr öffnete die Klappe des Viehtransporters mit schwerem Gerät. Ein Tier starb bei dem Unfall, die anderen zehn konnten lebend geborgen werden.