Unfall an Bahnübergang in Ruderatshofen: Zug fährt gegen Polizeifahrzeug

An einem Bahnübergang in Ruderatshofen ist ein Zug gegen ein Polizeifahrzeug gefahren. Die Strecke wurde zwischenzeitlich gesperrt.

27.10.2023 | Stand: 07:43 Uhr

Großeinsatz im Ostallgäu: Ein Polizeifahrzeug ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an einem Bahnübergang in Ruderatshofen mit einem Regionalzug kollidiert. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Dienstauto des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West drei Beamtinnen und ein Beamter. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Warum es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Bahnübergang im Ostallgäu war zum Zeitpunkt des Unfalls „technisch ungesichert“, sagte Pressesprecher Jürgen Krautwald.

Es ist nur ein kleiner Bahnübergang, der die Ortsausfahrt von Ruderatshofen kreuzt. Der Zugverkehr zwischen Kempten und Kaufbeuren verkehrt dort auf zwei Schienen. Der Bahnübergang ist ausgestattet mit zwei halbseitigen Schranken und einem Warnsignal, das normalerweise aufleuchtet, wenn sich ein Zug nähert. Laut Polizei finden an dem Bahnübergang jedoch seit einer Woche Bauarbeiten statt. Die Schranken waren zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb, sie konnten sich deshalb nicht schließen. Auch die Warnleuchte war abgeklebt. „Es war kein Signal sichtbar“, sagte Krautwald. Lediglich ein Andreaskreuz und eine Pylone mit der Aufschrift „Halt Bahn“ wiesen auf den Bahnübergang hin.

Schranken waren während Unfall außer Betrieb

Wie der Notfallmanager der Deutschen Bahn mitteilte, war die Stelle stattdessen mit einem sogenannten Bahnübergangsposten besetzt. Dieser treffe beim Herannahen des Zuges entsprechende Maßnahmen, damit die Sicherheit gewährleistet sei, sagte der Polizeisprecher. Inwiefern der Übergang tatsächlich abgesichert war, als der Zug von Kempten in Richtung Kaufbeuren die Strecke passierte, war am Donnerstagabend noch unklar. „Dazu können wir noch keine Angaben machen“, sagte Polizei-Sprecher Krautwald an der Unfallstelle.

Derzeit läuft am Bahnübergang in Ruderatshofen ein größerer Einsatz der Rettungskräfte. Dort ist ein Zug gegen ein Polizeifahrzeug gefahren. Bild: Stefanie Gronostay

Unfall in Ruderatshofen: Zugausfälle im Allgäu heute

In dem Regionalexpress, der mit dem Auto kollidierte, befanden sich etwa 80 bis 100 Passagiere. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Zugfahrer erlitt einen leichten Schock, ebenso wie die Insassen des beschädigten Streifenwagens. Eine Beamtin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben 35 Einsatzkräften der beiden Feuerwehren Marktoberdorf und Biessenhofen waren auch Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz.

Der Zugverkehr zwischen Lindau und Buchloe wurde am Donnerstag komplett gesperrt. Die Bahn organisierte einen Ersatzverkehr, um die Fahrgäste, die auch eine Stunde nach dem Unfall noch im Zug festsaßen, weiter zu transportieren. Die Bergung des Zuges dauerte noch bis zum Abend. Ersten Schätzungen zufolge beträgt die Schadenssumme an Zug und Auto insgesamt mehrere 10.000 Euro.

