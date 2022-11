Unfallflucht in Marktoberdorf: 12-Jährige merkt sich Kennzeichen

Ein Rentner ist in Marktoberdorf mit einem parkenden Auto zusammengestoßen und dann weiter gefahren. Eine 12-Jährige, die im Auto saß, beobachtete alles.

09.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 94-Jähriger hat am Dienstagnachmittag vor einem Imbiss in Marktoberdorf das parkendes Auto einer 43-Jährigen angefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr der Rentner weiter, ohne sich um den Schaden, den er verursacht hatte, zu kümmern.

Im Wagen saß eine 12-Jährige und wartete auf ihre Mutter

Die Tochter der 43-Jährigen - ein 12-jähriges Mädchen - saß in dem Auto, als der Mann damit zusammenstieß. Sie merkte sich sein Kennzeichen und erleichterte so die Ermittlungen der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro.

