Unfallflucht in Marktoberdorf: Auto einer 57-Jährigen beschädigt

2000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in Marktoberdorf. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Marktoberdorf sucht nun nach Zeugen.

15.11.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Ein Unbekannter hat in Marktoberdorf einen Schaden von 2000 Euro verursacht und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstagvormittag vergangener Woche. Eine 57-Jährige hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße geparkt. Als sie nach 40 Minuten zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite.

Falsch eingelenkt: Unbekannter beschädigt Auto in Marktoberdorf

Offensichtlich hatte ein rechts neben ihr parkender Pkw beim Ein- oder Ausparken falsch eingelenkt und so die Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktoberdorf unter 08342 96040 entgegen.

