Unfallflucht in Marktoberdorf: Geschädigter sitzt im Auto und beobachtet alles

Ein unbekannter Autofahrer hat in Marktoberdorf ein Auto angefahren. Dessen Besitzer saß im Fahrzeug und beobachtete alles - genauso wie ein weiterer Zeuge.

08.12.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Die Polizei sucht einen Zeugen, der eine Unfallflucht in Marktoberdorf beobachtet hat. Ein 75-Jähriger parkte am Mittwoch gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Goethestraße und wartete im Auto. Während dieser Zeit bemerkte er einen Anstoß und sah, wie ein Pkw gegen seine Stoßstange hinten links gefahren ist. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeuge notiert sich Kennzeichen

Ein bisher unbekannter Zeuge, der den Unfall beobachtete, merkte sich das Kennzeichen des Verursachers und übergab es dem 75-Jährigen. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Marktoberdorf unter 08342 96040 zu melden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.