In Marktoberdorf fuhr eine unbekannte Person ein geparktes Auto an und flüchtete danach. Die Polizei sucht nun Zeugen.

11.01.2023 | Stand: 14:02 Uhr

In Marktoberdorf hat es am Dienstagmittag ordentlich gekracht: Laut Polizei hat eine unbekannte Person in diesem Zeitraum ein geparktes Auto angefahren und ist dann geflüchtet. Die Heckstoßstage sei beim Zusammenstoß beschädigt worden.

Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 08342/9604-0 bei der Polizei Marktoberdorf melden.

