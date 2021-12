Unfallflucht in Ruderatshofen: 1000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat bei einem Unfall in Ruderatshofen 1000 Euro Schaden verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

29.12.2021 | Stand: 14:00 Uhr

1000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in Ruderatshofen entstanden. Wie die Polizei jedoch berichtet, ist der Verursacher geflüchtet. Der Geschädigte hatte sein Auto am Dienstagabend auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Marktoberdorfer Straße abgestellt.

Polizei Marktoberdorf ermittelt wegen Unfallflucht

Als er um 22 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden hinten links. Gegen den Verursacher wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei Marktoberdorf nimmt unter der Nummer 08342/96040 Hinweise entgegen.

