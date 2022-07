Unfallflucht mit kurzer Verfolgungsjagd nahe Bertoldshofen

Ein unbekannter Autofahrer hat nahe Bertoldshofen einen Unfall verursacht und fuhr einfach weiter. Der betroffene 32-Jährige verfolgte ihn noch ein Stück weit.

Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto zu vermeiden, ist ein 32-jähriger Fahrer am Samstagmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rieder und Bertoldshofen (Ostallgäu) ausgewichen und dabei gegen einen Feldstadel gefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unfallverursacher - in einem silbernen VW Caddy - einfach weiter. Der 32-Jährige nahm die Verfolgung auf. (Lesen Sie dazu auch: Weitere Fahrerflucht in Marktoberdorf: Zeugin merkt sich das Kennzeichen)

So kam es zu dem Unfall

Der silberne VW Caddy fuhr vor dem 32-Jährigen, blinkte dann nach rechts und fuhr an den Fahrbahnrand. Der 32-Jährige wollte den Wagen überholen, doch dieser scherte im selben Moment wieder nach links auf die Straße ein. Beim Ausweichen kam der 32-Jährige dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Feldstadel.

Der Unfallverursacher blieb nur kurz stehen

Für einen kurzen Moment blieb der VW Caddy stehen, fuhr dann aber doch weiter. Der Verunfallte verfolgte ihn und forderte ihn mit Lichtzeichen auf stehenzubleiben. Der Aufforderung kam der Unfallverursacher nicht nach. Nach einiger Zeit brach der 32-Jährige die Verfolgung deshalb ab. Er notierte sich jedoch das Kennzeichen und fuhr direkt zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Weitere Fahrerflucht in Marktoberdorf

Einen weiteren Fall von Fahrerflucht gab es am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Micheletalweg in Marktoberdorf. Als ein 68-Jährige vom Einkaufen zurückkehrte, entdeckte er eine Beschädigung am hinteren Kotflügel seines Autos. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen, der rechts daneben geparkt hatte, das Auto des 68-Jährigen beim Ausparken beschädigt hatte und dann davon gefahren war. Ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro entstand am Auto des Mannes. Die Polizei bittet um Hinweise zur Ermittlung.

