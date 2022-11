Unfallverursacher flüchtet zu Fuß und stürzt 8 Meter Abhang hinunter

Ein 23-Jähriger beschädigt in Marktoberdorf einen Seitenspiegel und flüchtet zu Fuß. Seine Flucht endet an der Wertach mit einem Feuerwehreinsatz.

13.11.2022 | Stand: 15:19 Uhr

Einen etwas ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat ein 23-Jähriger in Marktoberdorf ausgelöst. Zeugen hatten den Mann nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag dabei beobachtet, wie er den Außenspiegel eines Autos beschädigte. Die Tat geschah gegen 1.15 Uhr im Umfeld einer Veranstaltung. Als die Zeugen den Mann darauf ansprachen, flüchtete er zu Fuß. Auf seiner Flucht übersah er jedoch einen Abhang stürzte acht Meter tief in Richtung Wertach. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Feuerwehr Marktoberdorf musste den Flüchtigen aus seiner Misslage retten.