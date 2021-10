Ungelöstes Rätsel: Woher kommen die 60 Grabsteinen im Keller einer Marktoberdorfer Schule?

Bei Aufräumarbeiten entdecken Arbeiter in Marktoberdorf 60 Grabplatten in einer Schule. Wer waren die Toten? Die Stadtarchivarin forscht und hat eine Vermutung.

08.10.2021 | Stand: 17:34 Uhr

Was Arbeiter beim Ausräumen der Marktoberdorfer Martinsschule Anfang September entdeckten, ist ebenso ungewöhnlich wie rätselhaft. In einem Versorgungsgang unterhalb der Turnhalle lagen ordentlich gestapelt ungefähr 60 Grabsteine. Wie kamen die dort hin? Warum wurden die Grabsteine ausgerechnet auf dem Schulareal gelagert. Und wer waren die Verstorbenen? All das sind Fragen, die die Verantwortlichen im Rathaus und im Stadtarchiv zu klären versuchen. Und noch längst sind nicht alle Antworten gefunden.