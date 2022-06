Unglücklicher Unwetter-Unfall: Baum fällt auf Kindergarten-Bauwagen in Ebenhofen

Ein Unglück hat sich am Pfingstwochenende beim Bauwagen des Kindergartens in Ebenhofen ereignet. Ein Baum fiel um und zerstörte den geliebten Wagen vollkommen.

09.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Glück im Unwetter hatte der Kindergarten Miteinander in Ebenhofen (Ostallgäu) am Pfingstwochenende. Während der freien Tage tobte ein Unwetter über Biessenhofen und richtete erhebliche Schäden an. Komplett zerstört wurde dabei der Bauwagen des Kindergartens Miteinander in Ebenhofen, von dem aus die Buben und Mädchen derzeit immer wieder den Wald am Jungholz erkunden. (Lesen Sie dazu auch: Unwetter wütet über das Ostallgäu: Blitzeinschlag in Biessenhofen und Überschwemmungen)

Die Kinder sind sehr betroffen von dem Unglück

Ein Baum fiel mitten auf den Bauwagen und verursachte einen Totalschaden. Der liebevoll bemalte Wagen diente den Kindern als Unterschlupf bei starkem Regen und als Lager für die Materialien. Die Kinder sind sehr betroffen von dem Unglück und hoffen, dass sie bald einen neuen Bauwagen für ihre Naturexkursionen finden, berichtet die Kindergarten-Leiterin Christine Monzner-Marxer.

Lesen Sie auch: Die Pfingstferien im Allgäu werden nass - In diesen Landkreisen ist mit Dauerregen zu rechnen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".