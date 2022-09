Unheilbringende Wesen in einer unterirdischen Stadt - eine alte Geschichte über den Auerberg

Ausflugsziel, Römersiedlung, Georgiritt - so kennen viele Menschen den Auerberg. Eine dunkle Sage berichetet von Begebenheiten, die den meisten unbekannt sind.

18.09.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Viele Sagen ranken sich um das Ostallgäu. Es geht um Geister, Hexen, Werwölfe oder einen Pakt mit dem Teufel: In unserer kleinen Serie „Sagenhaftes Ostallgäu“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen solche Sagen vor. In den meisten Fällen eignet sich der Ort der Erzählung für einen schönen Ausflug.

Zahlreiche Wanderlustige haben schon den Gipfel des wunderschönen Auerberges erklommen. Doch in seinem Innern gehen schaurige Dinge vor sich. Dort soll vor langer Zeit eine unterirdische Stadt entstanden sein.

Einst brach eine Sintflut über das Ostallgäu herein, die alles mit sich riss. Der einzige sichere Ort: Die Spitze des Auerberges. Die Menschen, die sich dort hingerettet hatten, begannen mit dem Bau einer Siedlung. Diese wuchs stetig, je weiter sich die Wassermassen zurückzogen. Immer mehr Wohlstand breitete sich aus, sodass sie Menschen übermütig wurden. Sie schworen dem christlichen Glauben ab und beteten stattdessen heidnische Götter an. Als Strafe ereignete sich ein Erdbeben und die Spitze des Auerberges fiel in die Tiefe – direkt hinein in den Berg.

Im Inneren des Auerberges begannen die Menschen sich zu verwandeln

Doch die Stadt verschwand nicht. Die Menschen lebten im Inneren des Berges weiter und verwandelten sich in fremdartige Wesen. Noch heute hört man nahe des Berges seltsame Geräusche. Der Legende zufolge werden sie die überirdische Welt überfallen, sollten sie jemals einen Ausgang finden.

Quelle: Franziskus Reitemann - Die dunkelsten Allgäuer Sagen

