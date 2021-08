Um Lernstoff zu wiederholen, besuchen einige Schüler in Marktoberdorf die Sommerschule. Wie das Angebot funktioniert und wo die größten Probleme liegen.

05.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Bereits vor den Pfingstferien, Anfang Juni, stand an der Adalbert-Stifter-Grundschule fest, dass in den Sommerferien ein zusätzlicher Unterricht stattfinden soll. „Das Angebot richtet sich an Kinder, die unter dem Distanzunterricht gelitten haben, weil sie zu Hause nicht die Fördermöglichkeiten hatten“, sagt Schulleiterin Bettina Schlegl. Das Ziel der Sommerschule sei es nun, Stoff zu wiederholen, zielgenau Lücken aufzuarbeiten und die Schüler auf das neue Schuljahr vorzubereiten.