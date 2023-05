Wie Unterthingau das Mittelalter mit einem Fest aufleben lässt

Nachdem Herold Magister Trutwin dem Volk die Regularien erläutert hatte, startete das Mittelalterfest in Unterthingau. An vielen Ecken gab es Musik – mit dem Dudelsack ebenso wie mit Pauken und Posaunen –, artistische Kunststücke, Handwerkskunst und Gebasteltes. Zwei Tage lang tauchten die Menschen in eine längst vergangene Zeit ein.