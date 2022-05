Könnte Starkregen eine Gefahr für den Ortsteil Reinhardsried werden? Maßnahmen sind gefragt

Das Regenwasser in Reinhardsried soll weiterhin gut ablaufen. Reparaturen sind drigend notwendig, bevor die alten Kanäle versagen. Wie die Planung aussieht.

07.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Einstimmig hat der Gemeinderat Unterthingau die Erneuerung der Regenwasserkanäle im Ortsteil Reinhardsried (Ostallgäu) beschlossen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei einem Starkregenereignis das Wasser weiterhin schnell ablaufen kann. Der Bau eines Regenrückhaltebeckens wurde jedoch vorläufig zurückgestellt. (Lesen Sie dazu auch: In Unterthingau gehen neue 5-G Mobilfunkstationen in Betrieb)

Schäden an den bisherigen Kanälen in Unterthingau festgestellt

In Reinhardsried gibt es einen separaten Regenwasserkanal, in den das gesamte anfallende Regenwasser – auch von Dach- und versiegelten Flächen – eingeleitet wird. Dieser Kanal liegt östlich von Reinhardsried in sechs Metern Tiefe im Gelände. Beim mehrmaligen Filmen des Kanals wurden Verformungen festgestellt, informierte Bürgermeister Bernhard Dolp im Marktgemeinderat. Im schlimmsten Fall sei damit zu rechnen, dass er zusammenbricht. Die Regenwasserentsorgung wäre damit nicht mehr gewährleistet.

Der Markt hat deshalb das Planungsbüro RIWA mit der Planung für eine Sanierung oder Erneuerung des Kanals im betroffenen Bereich beauftragt. RIWA hat in den Jahren 2018 bis 2019 den baulichen Zustand des Kanals geprüft und eine Vorplanung mit Variantenuntersuchung samt Kostenschätzung und Kostenvergleich erstellt.

Die Finanzierung des neuen Kanals - keine Kleinigkeit für Unterthingau

Die anschließende Detailplanung der vom Marktrat beschlossenen Wahllösung mit Kostenberechnung und Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt stellte nun Gerald Bartl vom Büro RIWA im Gremium vor. Danach ist der Kanalabschnitt östlich der Ortschaft Reinhardsried in offener Bauweise komplett zu erneuern und der Kanaldurchmesser dabei etwas zu erweitern. Hierfür wurden rund 377.000 Euro veranschlagt. Für die Erneuerung sonstiger Kanäle wurden weitere rund 53.000 Euro angesetzt.

Diskussion: Soll es in Reinhardsried auch ein Regenrückhaltebecken geben?

Das Regenwasser fließt vor dem östlich von Reinhardsried zu erneuernden Kanalstück in einem offenen Graben, sodass das Wasser bei Bedarf (Starkregen) leicht überfließen, sich im Gelände verteilen und dann versickern kann. Vorgeschlagen wurde deshalb vom Planer, an dieser Stelle ein Regenrückhaltebecken zum Preis von rund 255.000 Euro zu erstellen.

Dagegen trug der dritte Bürgermeister Johann Frank aus Reinhardsried vor, dass sich das Wasser dort bisher bereits gut verteilt hat und versickert ist. Ein Regenrückhaltebecken sei deshalb nicht notwendig. Nach kurzer Diskussion beschloss das Gremium einstimmig, die notwendigen Kanäle zum Bruttopreis von rund 490.000 Euro zu erneuern. Der Bau eines Regenrückhaltebeckens wird vorläufig zurückgestellt.

Mehr Wohnraum in Unterthingau geplant

Die Aufstockung eines bestehenden Gebäudes in Unterthingau um ein Geschoss samt Dachgeschossausbau zu insgesamt drei Wohneinheiten wurde vom Gremium einstimmig genehmigt. Dieses Vorhaben kommt dem Ansinnen der Räte, innerorts mehr Wohnraum zu schaffen, sehr entgegen. Auch dem Anbau eines Gartengeräteraums in Oberthingau samt Antrag auf Abstandsflächenübernahme wurde zugestimmt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".