Schulverband investiert in digitales Lernen

Auch in Unterthingau soll die Schule eine Photovoltaikanlage erhalten. Deutlich steigen die Kosten für Personal und vor allem Schülerbeförderung.

05.06.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Mit der Verabschiedung des Haushalts habe der Schulverband des Mittelschulverbands von Unterthingau auch wichtige Investitionen und erforderliche Ersatzbeschaffungen auf den Weg gebracht, betonte Verbandsvorsitzender Dr. Stephan Bea. Zu den größeren Positionen zählen die Installation einer 30 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule in Unterthingau sowie die Beschaffung digitaler Technik für den Unterricht, sagte er.

In der Turnhalle wird die Decke erneuert

Es werde auch Mobiliar für die Offene Ganztagsbetreuung beschafft und in einigen Klassenräumen defekte Raffstore/Jalousien durch weniger anfällige Vorhänge ersetzt. Zudem müssten in der Turnhalle in Unterthingau defekte Leuchtstoffröhren an der Decke ersetzt und der Hallenboden an manchen Stellen repariert werden. Beanstandete Ringseile und Klettertaue werden ausgetauscht. Für die in der Schule in Görisried inzwischen fertiggestellte Installation einer Lüftungsanlage können Fördergelder in Höhe von 90 Prozent der Kosten beansprucht werden, teilte Bea noch mit.

Dazu wies Kämmerin Stephanie Holzmann darauf hin, dass zur Finanzierung des nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Bedarfs im Vermögenshaushalt eine Investitionsumlage von 186.000 Euro vorgesehen wird. Für deren Berechnung werde der Durchschnitt der dem Haushaltsjahr vorangegangenen vier Jahre maßgebenden Schülerzahlen (289 Verbandsschüler) herangezogen. Die Umlage betrage somit pro Verbandsschüler 643,60 Euro.

Höhere Kosten in den Bereichen Personal und Schülerförderung

Wie die Kämmerin weiter aufzeigte, sind in den weiteren Finanzplanungsjahren bis 2026 aktuell keine weiteren größeren Baumaßnahmen geplant. Der Schulverband werde in den nächsten Jahren nur in dringend benötigte Anschaffungen investieren. In den Jahren 2024-2026 sind keine weiteren Fremdmittel geplant.

Zuvor hatte die Schulverbandsversammlung den Haushaltsplan 2023 samt Anlagen diskutiert und wie von Kämmerin Holzmann vorgetragen beschlossen. Damit schließt der Verwaltungshaushalt mit 728.000 Euro, der Vermögenshaushalt mit 711.000 Euro ab.

Der Verwaltungshaushalt erhöht sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr um rund 71.000 Euro, teilte die Kämmerin mit. Zurückzuführen sei dies auf höhere Kosten in den Bereichen Personal und Schülerbeförderung. Aufgrund neuer Vertragsbedingungen und Umstellung der notwendigen Beförderungsfahrten sei allein bei der Schülerbeförderung mit Mehrkosten von 40.000 Euro zu rechnen.

Diese Verwaltungsumlage müssen der Markt Unterhingau und die Gemeinden Görisried und Kraftisried zahlen

Zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts wurde für das Haushaltsjahr eine Verwaltungsumlage von 544.000 Euro festgesetzt. Dies bedeutet bei 308 Verbandsschülern ein Betrag je Schüler von rund 1766 Euro. Somit entfällt auf den Markt Unterthingau ein Betrag von rund 313.000 Euro, auf die Gemeinden Görisried rund 124.000 Euro und Kraftisried rund 108.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf 145.000 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000 Euro festgesetzt. Der Schuldenstand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf etwa 2,57 Millionen Euro sinken, die Guthaben in Bausparverträgen betragen dann 70.000 Euro.

