Der Mittelaltermarkt 2023 in Unterthingau birgt noch viele Unwägbarkeiten

20.01.2022 | Stand: 11:31 Uhr

Eine Zeitreise mehrere Jahrhunderte zurück soll es im Jahr 2023 in Unterthingau wieder geben. Der Marktrat hat beschlossen, dass für nächstes Jahr erneut ein Mittelaltermarkt organisiert werden soll.

Bürgermeister Bernhard Dolp bedauerte in der ersten Sitzung des Jahres, dass pandemiebedingt die Mittelaltermärkte für die Jahre 2021 und 2022 abgesagt werden mussten. Auch für 2023 seien die Voraussetzungen zum heutigen Zeitpunkt kaum abzuschätzen. Wenn aber nächstes Jahr wieder ein solcher Markt das Publikum anlocken soll, müsste schon bald mit der Organisation begonnen werden.

In Unterthingau lebt das Mittelalter wieder auf

Die Vorbereitung für den Mittelaltermarkt sei recht umfangreich und müsse von der Verwaltung zusätzlich zur regulären Arbeit gestemmt werden, sagte Dolp. Für Verträge, die für das Fest angeschlossen werden müssen, fallen Kosten an, die im Normalfall aus den Einnahmen des Marktes abgegolten würden. Diese Kosten habe aber in der momentanen Situation die Marktgemeinde zu tragen, falls der Mittelaltermarkt letztlich doch noch abgesagt werden müsste.

In der folgenden Diskussion sprachen sich die Räte fast durchweg für einen Mittelaltermarkt in Unterthingau im Jahr 2023 aus. Letztlich hat das Gremium mit einer Gegenstimme beschlossen, zu versuchen, für das nächste Jahr ein solches Ereignis wieder zu organisieren. Auch ein entsprechender Arbeitskreis, der mit der Vorbereitung betraut ist, wurde gebildet.

Rat genehmigt Geld für die Feuerwehr

In der Sitzung wurden auch die notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen in Höhe von gut 30.00 Euro für die drei örtlichen Feuerwehren genehmigt. Marktrat Heinrich Brell, Feuerwehrbeauftragter des Gremiums, erläuterte den mit den drei Feuerwehrkommandanten durchgesprochenen Bedarf der Feuerwehren Ober- und Unterthingau sowie Reinhardsried. Die notwendige Gebäuderenovierung wie der Austausch der Tore soll nach Vorliegen entsprechender Angebote erneut im Gremium beraten werden.

In einem Wohngebiet in Unterthingau ist die Höhe des Gartenzauns auf 90 Zentimeter festgesetzt. Die hatte ein Anlieger jedoch nicht eingehalten und sie überschritten. Deswegen erhielt er Post vom Bauamt des Marktes, teilte Elisabeth Schober mit. Inzwischen hat der Anlieger den Zaun auf 1,10 Meter gekürzt und am bisherigen Eisengerüst befestigt. Weil das immer noch zu hoch ist, hat er eine Befreiung und damit zur nachträglichen Genehmigung der Einfriedung gestellt.

Ein Gartenzaun sort in Unterthingau für Ärger

Diese Vorgehensweise stieß den Gremiumsmitgliedern sauer auf, wie die Diskussion zeigte. Letztlich wurde äußerst knapp mit 7:6 Stimmen die Befreiung der Zaunhöhe über 90 Zentimetern erteilt. Ebenfalls mit 7:6 Stimmen erteilte der Marktrat die notwendige Befreiung vom Bebauungsplan für die Einfriedung des Stellplatzes.

In einem weiteren Punkt ging es um die Finanzen. Für das Steuerjahr 2019 habe das Finanzamt für die Wasserversorgung einen Gewinn von rund 27.000 Euro festgestellt, trug Beate Urban vor. Damit dieser nicht mit Kapitalsteuer belastet wird, müsse der Gewinn per Beschluss der steuerlichen Rücklage der Wasserversorgung zugeführt werden, erläuterte sie. Einstimmig wurde der notwendige Beschluss gefasst.