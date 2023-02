Mit Sommerreifen unterwegs: 30-Jähriger baut Unfall in Untrasried

In Untrasried im Ostallgäu hat es einen Unfall mit einer Verletzten gegeben. Wie sich herausstellte, fuhr ein Mann trotz starken Schneefalls mit Sommerreifen.

06.02.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Am Ortsausgang von Untrasried (Kreis Ostallgäu) in Richtung Hopferbach hat es am Sonntagabend einen Unfall mit einer Verletzten gegeben. Laut Polizei herrschte zum Unfallzeitpunkt starker Schneefall. Dennoch war ein 30-Jähriger mit Sommerreifen und offenbar zu schnell unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb in einem Bachlauf auf der Seite liegen.

Unfall in Untrasried: Beifahrerin verletzt

Der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt, seine 23-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Um eine Verunreinigung des Bachs durch auslaufende Betriebsstoffe zu verhindern, richtete die Freiwillige Feuerwehr Untrasried eine Ölsperre ein.

Weil er mit Sommerreifen und mutmaßlich zu schnell unterwegs war, erwarten den Pkw-Fahrer strafrechtliche Konsequenzen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

