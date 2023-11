Einweihung einer Schule in Tansania: Diese Untrasriederin sammelte für das Projekt

Etwa drei Jahre lang sammelte die Untrasriederin Ulrike Wölfle Spenden für ein Schulprojekt in Tansania. Warum sie stets an den Erfolg des Vorhabens glaubte.

01.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Etwa drei Jahre lang sammelte die Untrasriederin Ulrike Wölfle Spenden für ein Schulprojekt in Tansania. Im August dieses Jahres war es nun soweit und die Schule konnte eingeweiht werden. Alles begann im Jahr 2019 bei einer Veranstaltung der Reiner Meutsch Stiftung „Fly and Help“ im Festspielhaus in Füssen. Dort fasste Wölfle den Entschluss, selbst aktiv zu werden und sich für ein Projekt der Stiftung zu engagieren.

Wölfle legte auf diese bestimmten Kriterien Wert bei der Auswahl der Schule

Wichtig war ihr dabei, dass auch 100 Prozent der Spendengelder in die Projekte fließen, denn die Kosten für die Stiftung trägt Meutsch privat oder werden durch Sponsoren finanziert. Von Anfang an war sie vom Erfolg überzeugt. „Wenn es einer schafft, dann die Untrasrieder und die Hopferbacher“, sagte sie. Auch ihr Mann, Bürgermeister Alfred Wölfle, stand von Anfang an hinter dem Projekt. Zu Beginn standen drei Schulen, allesamt in Afrika, zur Auswahl.

Die ausschlaggebenden Kriterien für Tansania waren, dass dort Kinder auch übernachten können und verpflegt werden. Besonderen Wert legte Ulrike Wölfle darauf, dass Kinder mit Behinderungen ebenso den Unterricht besuchen können. Auch die Nachhaltigkeit stand für beide im Vordergrund. Die Bauarbeiten wurden nur von Betrieben aus der Nähe der Schule ausgeführt. Jetzt, nachdem die Schule ihrem Bestimmungszweck übergeben werden konnte, sagt sie, dass sie sehr stolz ist auf die Bürgerinnen und Bürger.

2024 ist eine Multimedia-Show im Günztal der Reiner Meutsch Stiftung geplant

Obwohl weit gereist, waren Wölfles bis dato noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Es wurde zwar ein Besuch einer Abordnung aus Untrasried in Tansania angedacht, scheiterte aber letztlich an den Kosten. Alfred Wölfle hat jedoch schon einen Plan B parat. Im Herbst 2024 soll eine Multimedia Show der Reiner Meutsch Stiftung im Günztal stattfinden. Dabei nimmt Meutsch seine Zuschauer in einer Liveshow anhand farbenprächtiger Bilder, kurzweiliger Videos und einer sehr persönlichen Livemoderation mit auf die Reise seines Lebens. Die Reiner Meutsch Stiftung wird die Schule auch noch weiterhin betreuen, und auch die Ostallgäuer möchten den Kontakt nach Tansania aufrecht erhalten. „Vielleicht können wir ja mal Fußballtrikots oder Ähnliches schicken“, sagt Alfred Wölfle.

Lesen Sie auch: Kurioser Wunsch - jetzt 77 Tiere: Zu Besuch am größten Allgäuer Eselhof