Urbanimarkt lockt Tausende von Besuchern nach Marktoberdorf

Endlich können die Marktoberdorf wieder bummeln und genießen. Was sie beim bunten Markttreiben erlebt haben und wann sie am Montag noch einkaufen können.

23.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In der großen, mit Luft gefüllten Kunststoffröhre hatte der Vater mit seinem Sohn riesigen Spaß: Es war gar nicht einfach sich darin auf dem Wasser zu halten. Es war nicht die einzige Stelle im Zentrum von Marktoberdorf, wo am Sonntag die Maxime galt: an frischer Luft jede Menge Freude haben.

Lust auf den Urbanimarkt nach der Coronapause

In Scharen zog der Urbanimarkt nach Coronapause wieder die großen und kleinen Besucher an. Es gab jede Menge zu sehen und zu kaufen: von Kleidung für warme Tage über handgefertigte Besen, Öle und Balsam bis zu Gemüsehobel und Staubsauger. Vieles, was den Alltag erleichtert, war dort zu finden. Entspannung gab es an den zahlreichen Ess- und Getränkeständen, während die Kinder Ausschau nach Spielzeug hielten oder Karussell fuhren.

Öffnungszeiten Jahrmarkt: Montag 10 bis 22 Uhr; Händlermarkt: Montag 10 bis 18 Uhr.