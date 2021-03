Immer mehr Menschen wollen eine Urne statt Sarg. Der gravierende Wandel bei Bestattungen vergrößert das jährliche Minus der Stadt. Wie sie dem abhelfen will.

30.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Bestattungskultur ändert sich seit Jahren. Waren es früher in der Hauptsache Särge, in denen die Toten zur letzten Ruhe gebettet wurden, sind es inzwischen nicht nur in Marktoberdorf Urnen. Das hat Folgen für die Friedhöfe.