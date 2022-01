Zwei Verkehrsschilder sind in Marktoberdorf-Leuterschach mutwillig umgeknickt worden. Die Polizei geht von mehreren hundert Euro Sachschaden aus.

26.01.2022 | Stand: 12:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich am vergangenen Wochenende zwei Verkehrszeichen mutwillig beschädigt und umgeknickt: und zwar einmal am Bahnübergang in Leuterschach und einmal am Ortsausgang Leuterschach in Richtung Fechsen.

Die Polizei Marktoberdorf bittet um Zeugenhinweise

Die Vandalen richteten dabei laut Polizei einen Sachschaden von insgesamt ungefähr 600 Euro an. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Rufnummer 08342/9604-0