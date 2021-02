Unbekannte Täter haben ein Sportgelände in der Marktoberdorfer Schwabenstraße beschmiert. Warum noch weiterer Sachschaden entstand.

27.02.2021 | Stand: 14:24 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine Wand des Sportgeländes in der Marktoberdorfer Schwabenstraße beschmiert, wie die Polizeiinspektion Marktoberdorf jetzt berichtet. Außerdem wurde ein Tribünensitz in dem Fußballstadion in Marktoberdorf-Nord beschädigt.

Polizei Marktoberdorf bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeinspektion Marktboberdorf bittet um Zeugenhinweise auf die bislang unbekannten Täter. Die Polizei ist telefonisch unter 08342/9604-0 zu erreichen.