Vandalismus an Auto in Immenhofen: Mit Farbe übergossen und die Reifen zerstochen

Ein Unbekannter hat blaue Farbe über das Auto einer 32-Jährigen aus Immenhofen geschüttet und obendrein alle Reifen zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

18.08.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend in einem Zeitraum zwischen 20 und 1 Uhr ein Auto in Immenhofen (Ostallgäu) mutwillig beschädigt. Nach Angaben der Polizei goss er blaue Farbe darüber und zerstach alle vier Reifen. (Lesen Sie dazu auch: Sachbeschädigung? Reifen eines parkenden Autos in Marktoberdorf vermutlich zerstochen)

Die Polizei sucht den Täter

Der Wagen gehört einer 32-jährigen Anwohnerin. Zum Tatzeitpunkt parkte das Fahrzeug in der Einfahrt der Frau. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Marktoberdorf unter der Nummer 08342 / 96040 entgegen.

