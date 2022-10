Vandalismus in Rettenbach: Täter richten hohen Schaden an

In einer Maschinenbaufirma in Rettenbach (Ostallgäu) wüten Unbekannte. Sie schlagen eine Scheibe ein gehen gezielt Maschinen an. Wie Stand der Ermittlungen ist.

05.10.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag richteten bislang unbekannte Täter in Rettenbach am Auerberg ( Ostallgäu) einen erheblichen Schaden von über 12.000 Euro in einer Maschinenbaufirma in der Frankau an.

Darauf haben es die Täter abgesehen

Die Täter schlugen ein Einlagefenster eines Rolltores ein und gelangten so in den Produktionsbereich der Firma. Hier wurden mehrere Maschinen gezielt angegangen. An den Maschinenanlagen wurden die Bedien- und Rückmeldeterminals beschädigt, sodass die Maschinen nicht mehr benutzt werden können. Anschließend verließen die Täter die Firma über eine von innen zu öffnende Türe. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden, ebenso können die derzeit entstandenen Ausfallkosten nicht genau beziffert werden.

Die Polizei Marktoberdorf sucht noch Zeugen

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342 96040 entgegen.

