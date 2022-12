Diese Firma aus Unterthingau baut an den größten Solarthermie-Anlagen mit

Varista aus Unterthingau ist an der Montage der größten Solarthermie-Anlagen im Land beteiligt. Das Geschäft boomt, auch wegen der Energiekrise.

05.12.2022 | Stand: 18:25 Uhr

Die Unterthingauer Firma Varista macht überregional von sich reden. Zuletzt hat sie an einer 15.000 Quadratmeter großen Solarthermie-Anlage in Lemgo mitgebaut, mit deren Hilfe die Ostwestfalen ihre Stadt mit Fernwärme versorgen, sagt Geschäftsführer Walter Fleschhutz. Die Solarthermie-Anlage, über die auch das ZDF-Fernsehmagazin Frontal berichtete, gilt als eine der größten in Deutschland. Die Unterthingauer haben ihre Unterkonstruktion und Montage verantwortet. (Lesen Sie auch: Werk in Biessenhofen. Nestlé hofft im Ostallgäu auf ein Rekordjahr)

