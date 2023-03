Vektol-Festival 2023 in Marktoberdorf: Es gibt die ersten Tickets

Auch 2023 soll in Marktoberdorf wieder das Vektol-Festival stattfinden. Veranstalter Raphael Hipp und Jakob Zeiler verraten, was heuer geboten ist.

04.03.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Vergangenes Jahr feierte das Vektol-Festival in Marktoberdorf mit über 2000 Besucherinnen und Besuchern Premiere. Als „Party auf der wohl schönsten Kuhweide in Marktoberdorf“, beschrieben es die beiden Veranstalter Raphael Hipp und Jakob Zeiler damals. Die beiden Marktoberdorfer stellten das zweitägige Festival auf die Beine – mit Erfolg. Die Veranstaltung kam bei den Feiernden super an. Die gute Nachricht: Auch 2023 soll das Vektol-Festival stattfinden. Am 11. und 12. August wird in Marktoberdorf wieder gefeiert. Und der Vorverkauf für die Tickets hat bereits begonnen.

