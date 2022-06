Das VEKTOL-Festival findet erstmals in Marktoberdorf statt

Die Marktoberdorfer Raphael Hipp und Jakob Zeiler organisieren erstmals das VEKTOL-Festival. Dabei ist ihnen vor allem der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig.

13.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Es ist eine ganz besondere Premiere, die Mitte August in Marktoberdorf stattfindet. Erstmals öffnet das VEKTOL-Festival seine Tore: Zwei Tage voller Musik und Begegnungen warten am Freitag, 12., und Samstag, 13. August, auf die Besucher. Hinter dem Festival stecken zwei echte Marktoberdorfer: Raphael Hipp und sein bester Freund Jakob Zeiler. Die beiden haben sich „Selfmade“ – also selbstgemacht – auf die Fahne geschrieben. Denn von der Bühne bis hin zum Werbung organisiert die Festival-Familie alles selbst. „Seit Oktober sind wir dafür durchgehend am Basteln“, sagt Raphael Hipp und lacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.